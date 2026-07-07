Kırklareli'nde Sağlık Personeline İletişim Eğitimi

Kırklareli Üniversitesince Lüleburgaz'da sağlık personeline kurumsal iletişim eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde özel bir tıp merkezi personeline yönelik gerçekleştirildi.

Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Mehmet Sali, eğitimde, kurumsal iletişimin temel kavramları, kurum kimliği, kurum imajı ve kurumsal itibar yönetimi, çalışan bağlılığı ve kurum kültürü, dış iletişim ve paydaş ilişkileri, medya ilişkileri, kriz iletişimi, dijital kurumsal iletişim ve sosyal medya yönetimi konuları hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından sağlık personeline katılım belgeleri verildi.