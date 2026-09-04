Kırklareli'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan halkı aşı ve taramaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan halkı aşı ve taramaya çağırdı

Kırklareli\'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan halkı aşı ve taramaya çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşüne Vali Turan, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Vali Turan, aile hekimine başvuru, aşı takvimi ve ücretsiz kanser taramalarının önemini vurgulayarak herkesi sağlıklı yaşam için adım atmaya davet etti.

Kırklareli'nde sağlıklı yaşam bilincine dikkati çekmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş için Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları Vilayet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vilayet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, İstasyon Caddesi'nden devam edip Millet Bahçesi'ne kadar sürdü.

Yürüyüş boyunca açılan pankartlarda, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Vali Turan, Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, sağlığın yalnızca hastalanıldığında hatırlanan bir kavram olmadığını, hayatın her alanında korunması gereken en değerli hazine olduğunu söyledi.

Halk sağlığının korunmasında sağlıklı yaşamın önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Anne ve çocuk sağlığından aşıya, erken teşhisten sağlıklı beslenme ve harekete kadar insanımızın hayatını her döneminde koruyan bu anlayışı Kırklareli'mizde de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, bağımlılık ve kronik hastalıklar karşısında herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Turan, atılacak her adımın sağlığa yapılan bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Turan, şunları ifade etti:

"Hemşehrilerimizi somut bir adım atmaya davet ediyoruz. Aile hekiminize başvurunuz, çocuklarınızın aşı takvimini aksatmayınız, ücretsiz kanser taramalarınızı yaptırınız. Tütün, madde ve aşırı dijital kullanımda destek almaktan çekinmeyiniz. Elimizdeki sağlıklı hayat merkezlerimiz ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler bu konuda yanınızdadır."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemine ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kurulan stantlar gezildi.

Kaynak: AA

Aşı Takvimi, Kırklareli, Etkinlik, Güncel, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan halkı aşı ve taramaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York’ta hayatını kaybetti Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York'ta hayatını kaybetti
Dünyanın gözü orada Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar Dünyanın gözü orada! Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar

14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
14:06
Güle güle Çağlar İşte yeni adresi
Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 14:42:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi, Vali Turan halkı aşı ve taramaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement