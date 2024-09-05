Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde sahte dolar operasyonu! Üzerinden sahte 5 bin dolar çıktı - Son Dakika
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