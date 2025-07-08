Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Kırklareli\'nde şehitler için mevlit okutuldu
08.07.2025 15:25
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Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Kırklareli'nde şehitler için mevlit okutuldu.

Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şubesi ile Hak-İş Konfederasyonu Kırklareli İl Başkanlığınca, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı İbrahim Arı, konuşmasında, şehitlere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye ise başsağlığı dileğinde bulundu.

Meydana gelen elim olayda şehitlerin acısını en derinde hissettiklerini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bekasına, milletimizin huzuruna kasteden her türlü terör girişiminin karşısında olmaya, barış, kardeşlik ve demokratik kazanımlar temelinde inşa edilen daha güçlü bir Türkiye'nin yanında yer almaya devam ediyoruz. Terörsüz Türkiye yolunda atılan tarihi adımı ve olumlu gelişmeleri destekliyor, bu sürecin başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde meydana gelen elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Yakınlarına, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza baş sağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

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