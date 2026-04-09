Kırklareli'nde Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Kırklareli'nde Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kırklareli\'nde Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi
09.04.2026 16:36
Lüleburgaz'da olası sel senaryosuyla yerel düzey tatbikat yapıldı, 474 personel görev aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Yerel Düzey Sel, Taşkın ve Su Baskını Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Kırklareli İl Afet Müdahale Planı ve İlçe Afet Müdahale Planı uygulamaya alındı.

Lüleburgaz ilçesinin Dere Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta olası bir taşkın senaryosu kurgulandı. 23 afet grubunun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta 474 personel görev alırken, 20'si arama kurtarma olmak üzere 165 araç görevlendirildi.

10 saat süren masa başı tatbikatının ardından ekipler, saha çalışması başlattı.

Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında bir alışveriş merkezi otoparkında afet koordinasyon merkezi kuruldu.

Sahra hastanelerinin de kurulduğu alanda, saha ekiplerinin çalışmaları takip edilerek koordinasyon sağlandı.

Senaryo kapsamında, taşkın ve sel sonucu dere yatağında akıntıya kapıldığı izlenimi verilen bazı maketler, belirlenen alanlara yerleştirildi.

Ekipler ise dere bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü.

Dere yatağında ve çalılık alanlarda yaralılara ulaşan ekipler, müdahalede bulundu.

Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği Kırklareli İl Temsilciliğinden bir görevli ise paramotor ile dere yatağı üzerinde uçuş gerçekleştirerek arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi.

Tatbikat, gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Sel Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
