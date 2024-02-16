Kırklareli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli\'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

16.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:44
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Kırklareli'nde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ile Vize ilçelerinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, çok sayıda fişek ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Vize, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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