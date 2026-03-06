Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı

06.03.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Uğur Turan başkanlığında spor organizasyonlarının güvenliği değerlendirildi.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda gençleri bir araya getiren, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendiren önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi.

Sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması ve tüm müsabakaların örnek bir organizasyon anlayışıyla gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kurumların kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Turan, kentin adını spor alanındaki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

Toplantıya kurul üyesi kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırklareli, Güvenlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:31:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.