Kırklareli'nde Spor Güvenliği Toplantısı

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, spor organizasyonlarının güvenli, huzurlu ve düzenli bir ortamda gerçekleştirilmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda gençleri bir araya getiren, kardeşlik ve centilmenlik duygularını güçlendiren önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi.

Sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması ve tüm müsabakaların örnek bir organizasyon anlayışıyla gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kurumların kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade eden Turan, kentin adını spor alanındaki başarılarla duyurmak istediklerini kaydetti.

Toplantıya kurul üyesi kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı.