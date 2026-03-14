Kırklareli'nde Su Ürünleri Avcılığına Yasak

Kırklareli'nde baraj ve göllerde su ürünleri avcılığı 3 ay süreyle yasaklandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir su ürünleri faaliyetleri için baraj ve göllerde 15 Mart - 15 Haziran tarihlerinde avcılık faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.
