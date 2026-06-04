Kırklareli'nde Süneyle Mücadele Başlıyor

Kırklareli'nde buğday zararlısı süneye karşı ilaçlı mücadele çalışması başlatılacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemeler sonucunda, Babaeski ilçesine bağlı Çengerli, Minnetler ve Düğüncülü köylerindeki arazilerde süne zararlısı tespit edildi.
Söz konusu köylerde süneye karşı ilaçlama yapılması kararlaştırıldı.
Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.
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