Kırklareli'nde taksideki 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde taksideki 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

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Kırklareli'nde kontrol noktasında durdurulan takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı, düzensiz göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli'nde taksiyle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demircihalil köyü girişinde kurulan kontrol noktasında N.H. yönetimindeki taksiyi durdurdu.

Takside 3 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü N.H. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, sürücünün, telefonunun incelenmesi sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Taksi sürücüsü N.H, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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