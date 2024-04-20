Kırklareli'nde Tarihi Binada Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarihi Binada Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kırklareli\'nde Tarihi Binada Çıkan Yangına Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kırklareli'nde Karakaş Mahallesi'nde bulunan 2 katlı tarihi binada çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında binanın yanındaki apartman tahliye edildi. Kırklareli Valisi, Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

20.04.2024 10:58
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Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da müdahale bulunuyor.

Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanında mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi.

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını taklip ediyor.

Kaynak: AA

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