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Kırklareli'nde Tarihi Eser Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarihi Eser Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramalarda Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu. Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde Tarihi Eser Operasyonu: 8 Bin 568 Obje Ele Geçirildi
20.01.2024 - 09:55,
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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Evdeki aramalarda, Roma, Anadolu, Osmanlı ve Pers dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kitap, heykel gibi tarihi eser niteliğinde 8 bin 568 obje bulundu.

Ayrıca 2 av tüfeği ile uzun namlulu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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