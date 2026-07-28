Kırklareli'nde Tarım Arazileri Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Tarım Arazileri Tespiti

Kırklareli\'nde Tarım Arazileri Tespiti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde tarım arazilerinin güncel kullanım durumu için referans parsel çalışmaları devam ediyor.

Kırklareli'nde tarım arazileri referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmada bulunuyor.

Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.

Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu yerinde inceliyor.

Pavli Panayırı'na doğru

Pehlivanköy ilçesinde 116. kez kurulacak Trakya'nın asırlık panayırı "Pavli" için hazırlıklar sürüyor.

Pehlivanköy Belediyesi ekipleri, panayır alanında temizlik ve düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Panayır alanında lunapark, konaklama ve satış alanları da hazırlanıyor.

Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör de çalışmaları takip ederek, hazırlıklara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Panayırın geçmişten geleceğe uzanan köklü bir gelenek olduğunu ifade eden Hoşgör, panayırı yaşatmak ve daha güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak için çalışmaların hızla yürütüldüğünü belirtti.

Hoşgör, panayırın birlik ve beraberlik içerisinde bereketli geçmesini diledi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Belediye, Etkinlik, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Tarım Arazileri Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Tarım Arazileri Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.