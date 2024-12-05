Kırklareli'nde Tarım Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde Tarım Fuarı Düzenleniyor

Kırklareli'nde 5 ülkeden 160 firmanın katılımıyla Tarım Fuarı başladı, sektörün önemi vurgulandı.

05.12.2024 17:48
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Kırklareli'nde 5 ülkeden 160 firmanın katılımıyla "4. Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" düzenleniyor.

Vali Uğur Turan, kapalı pazar yerinde düzenlenen fuarda, tarım sektörünün stratejik olduğunu söyledi.

Kırklareli'nin bereketli topraklarının Türkiye'nin ekonomisine ve üretimine ciddi katkı sağladığını anlatan Turan, bu topraklarının kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Kırklareli'nin ayçiçeği üretiminde 4'üncü sırada olduğunu dile getiren Turan, "Kanola üretiminde 5'inci sırada, aronya üretiminde 1'inci sırada yer almaktayız. İl genelinde günlük 940 ton çiğ süt üretimiyle süt verimi konusunda ülke ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Ayrıca ilimizdeki hastalıktan ari 85 çiftlik ve AB onaylı süt işleme tesislerimizle tarım ve hayvancılıkta kalite standardını korumaktayız. Tarım, toplumların temel ihtiyacı olan gıdayı üretmenin yanı sıra ekonomiye katkı sağlayan, çevreyi ve toplumu şekillendiren stratejik bir sektördür. 2023 yılı itibarıyla ilimizden 217 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihracatı yapılmış ve 103 milyon doları aşan bir gelir elde edilmiştir. Bu rakamlar tarım ve hayvancılıkta Kırklareli'nin Türkiye ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Vali Turan, Kavaklı beldesinde süt sığırcılığına yönelik Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Projesi için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Projenin hayvancılık sektörüne büyük bir ivme kazandıracağını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Ayrıca, Bakanlığımız tarafından 2024 yılında hayata geçirilen Üretim Planlaması ile hem ülkemizde hem de ilimizde tarım sektörünün gelişimi daha da hızlanacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, tarım sektöründeki paydaşların uyumlu ve özverili çalışmaları, üretimimizi daha ileriye taşımak adına kritik bir rol oynayacaktır.

Kırklareli Tarım Fuarı, sadece ürünlerin sergilendiği bir etkinlik değil, aynı zamanda çiftçilerimizle teknoloji ve yeniliklerin buluşturulduğu bir platformdur. Bu fuarın, üreticilerimiz için bilgi ve teknoloji paylaşımına zemin hazırlayacağına inanıyorum. Çiftçilerimiz burada, daha verimli yöntemlerle nasıl üretim yapabileceklerini öğrenecek, yeni iş birliklerinin temelleri atılacaktır."

Fuar bu yıl daha canlı ve kalabalık

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da fuarın bu yıl geçen yıllara göre çok daha canlı ve kalabalık olduğunu belirtti.

Fuarın Kırklareli için çok önemli bulduğunu ifade eden Sarıçam, tarımın dünyada en önemli sektörler arasında yer aldığını vurguladı.

Gıdanın tarımsal ve hayvancılık boyunda en önemli unsurun toprak olduğunu belirten Sarıçam, Türkiye'nin de verimli topraklara sahip bir coğrafyada bulunduğunu kaydetti.

Tarımda üretimi hızla modernize edip, makineleşmeyi sağlamak gerektiğini dile getiren Sarıçam, "Türkiye artık kendi makine ekipmanlarını üretebilen ve bunu ihraç ederek önemli bir ihracat girdisi haline getirebilen bir ülke oldu. Türkiye son 20 yılda uygulanılan doğru tespitler, doğru üretim modelleri, doğru tohum uygulamaları sayesinde bugün ithal ettiği değişik gıda kalemlerinden çok daha fazla gıda ürününü ihraç eden bir ülke haline geldi. Şu anda Türkiye Avrupa'daki, Ortadoğu'daki ihraç ettiği gıdadan daha azını ithal edip halkına her türlü gıda maddesini sunan bir ülke." diye konuştu.

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesip, fuar alanını gezdi.

Fuar, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Tarım Fuarı Düzenleniyor - Son Dakika

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