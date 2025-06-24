Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Toplantısı

24.06.2025 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde yapılan toplantıda tarım ve hayvancılık sorunları ile çözüm önerileri görüşüldü.

Kırklareli'nde "Tarım ve Hayvancılık Sektör Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Borsası'nda Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Turan, toplantıda, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında daha da gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini ifade eden Turan, kentte coğrafi işaretli ürün sayısını da arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca da Kırklareli'nin tarım potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının politikaları hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin tarım ve hayvancılık alanında çok önemli konumda olduğunu ifade eden Karaca, il genelinde 250 bin hektar tarım arazisinin bulunduğunu belirtti.

Tarım arazilerinin yüzde 90'ında tarla bitkilerinin yetiştirildiğini dile getiren Karaca, kentte hububat ve yağlı tohumluk ürünlerin ön plana çıktığını kaydetti.

Kentte 1 milyon dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını anlatan Karaca, "Ayçiçeğinde üretim açısından 4. sıradayız. Yine kanola üretiminde 7 bin 500 dekar üretim alanı ile 5. sıradayız. Buğdayda 1 milyon 200 bin dekar alanda yaptığımız üretimle ülkemizde 9. sıradayız. Çeltikte 10. sırada üretim yapmaktayız." dedi.

Son yıllarda meyvecilik ve seracılık alanında yatırımların arttığına dikkat çeken Karaca, kentte bu tür yatırımların artmasından gurur duyduklarını söyledi.

Kırklareli'nin hayvancılık sektöründe de önde gelen illerden biri olduğunu vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Kırklareli önemli bir hayvancılık üretim merkezi. 155 bin büyükbaş ve 360 bin küçükbaş üretimimiz, 54 bin de arılı kovanımız var. Hayvancılık deyince ilimizde profesyonel işletmeler ön plana çıkıyor. Günlük yaklaşık 1000 ton süt üretimimiz var, süt veriminde Türkiye ortalamasının yüzde 60 üzerindeyiz. Bu bizim için çok önemli bir rakam. Bazı işletmelerde hayvan başına süt üretimi 40 kilonun üzerine çıkıyor. 1000 ton sütün yarısını AB onaylı işletmeler üretiyor. Yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesine ihracatta sıkıntı yaşamıyoruz. Hastalıktan ari işletmeler sayısı bakımından Türkiye'de 1. sıradayız, bu bizim için gurur kaynağı. İlimizde bu yatırımlar artmaya devam ediyor."

Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de programda konuşma yaptı.

Toplantıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan sorunlar ve sektörlerin gelişimine yönelik önerilerde bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:44:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Tarım ve Hayvancılık Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.