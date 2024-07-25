Kırklareli'nde Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Durdurulan takside yapılan aramada 148.83 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

25.07.2024 08:35
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Kırklareli'nde ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Ekipler durdurduğu ticari taksi ile takside yolcu olarak bulunan U.D. ve F.K'nın üst aramasını yaptı.

Aramalarda 148.83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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