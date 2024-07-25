Kırklareli'nde Ticari Takside Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Kırklareli'nde ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ticari taksi ile uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Ekipler durdurduğu ticari taksi ile takside yolcu olarak bulunan U.D. ve F.K'nın üst aramasını yaptı.

Aramalarda 148.83 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.