Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
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Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine el konuldu

Kırklareli'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde alkollü olduğu tespit edilen 12 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca, Lüleburgaz'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.07.2024 17:19
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Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetiminde bulundu.

Ekipler, denetimlerde 8 bin 41 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 12 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konularak cezai işlem uygulandı.

Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde E.D'ye ait park halindeki 06 CCD 688 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika

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