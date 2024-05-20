Kırklareli\'nde yazılım geliştirme uzmanı traktörler için otomatik yerli yarı otonom sürüş yazılımı hazırladı

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Kırklareli'nde yazılım geliştirme uzmanı Sezer Yalçın, traktörler için otomatik yerli yarı otonom sürüş yazılımı hazırladı.

Yalçın, ABD'deki "Silikon Vadisi"nde bazı teknoloji firmalarında çalıştıktan sonra memleketi Kırklareli'ne dönerek girişimci oldu.

Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde, KOSGEB'den aldığı AR-GE desteğiyle evinin bahçesindeki atölyesinde çalışmalara başlayan Yalçın, traktörler için yerli yarı otonom sürüş yazılımı hazırladı.

Yalçın'ın hazırladığı sistem, traktörlerin GPS aracılığıyla otomatik olarak yönlendirilmesini sağlıyor. Bu sistem sayesinde traktörü kullananların yorgunluğu azaltılıyor.

Şu anki aşamada sistem, traktörün sadece direksiyonunu kontrol edebiliyor ancak ileriki aşamalarda gaz ve vites gibi kontrol özelliklerinin eklenmesi planlanıyor.

Tam otonom sistem için çalışıyor

Yalçın, AA muhabirine tarımda dijitalleşmenin daha fazla uygulanması için çalışmalar yaptığını söyledi.

KOSGEB ile birçok başarılı projeye imza attığını ifade eden Yalçın, son geliştirdiği yazılım ve donanım ile traktörler için yarı otonom otomatik dümen sistemini hazırladığını belirtti.

Şu an için yarı otonom olarak çalışan ürünü geliştirmek için çabaladığını ifade eden Yalçın, tam otonom sürüş için yazılım ve donanım üzerinde çalıştığını kaydetti.

Ürünü ticarileştirip yerli ürün olarak piyasaya sürmeyi hedeflediğini dile getiren Yalçın, "Şu anda cihazımız çalışıyor ancak ticarileştirme üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Gördüğümüz ve tespit ettiğimiz bazı eksiklikleri ve geliştirmeleri belirleyip biter bitmez bu ürünü yerli ürün olarak piyasaya sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sistemin GPS üzerinden uydu sinyalleri ile çalıştığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu sistem uydudan alınan sinyaller ile tarlada traktörün yerinin belirlenmesini sağlıyor. Traktör, direksiyonuna koyduğumuz motor sistemi ile kendi kendini yönlendiriyor. Bu sayede tarlanın verimli şekilde işlenmesi sağlanıyor. Aynı zamanda da sürücünün yorulmadan iş yapmasına yardımcı oluyor. Bu sistem sürücü olmadan da işleyebilir hale gelecek. Şu an sadece traktörün direksiyonunu kumanda ediyoruz. Gaz ve vitesi değiştirme kabiliyeti yok. O özellikler de eklenerek tam otonom sürüş şekline çevrilebilir. Öncelikle burada önemli olan direksiyonun doğru şekilde yönlendirilmesi. Bunu, yaptığımız yazılım ve GPS aracılığı ile sağlıyoruz."

Yalçın, traktör üzerinde merkezi bir ekran, güç ünitesi, anten ve açı sensörü bulunduğunu, bunları kendisinin ürettiğini belirterek, "Yazılımıyla birlikte benim yaptığım bir ürün. Modüler olduğu için daha sonra yapacağımız eklemeler ile traktör ekipmanlarının kontrolünü de yazılım üzerinden gerçekleştirme imkanımız olacak." dedi.