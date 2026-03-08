Kırklareli'nde Uyuşturucu İtirafı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Kırklareli'nde Uyuşturucu İtirafı

Kırklareli\'nde Uyuşturucu İtirafı
08.03.2026 13:10
Şoför M.K., duruşmada gizli uyuşturucu bölümünü itiraf etti, 3 kilo skunk ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu ithal etme suçundan yargılanan sanığın duruşmada yaptığı ikrar üzerine gümrük yediemin otoparkında bulunan otobüste yapılan aramada 3 kilo 166 gram skunk ele geçirildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan otobüs şoförü sanık M.K, duruşmadaki ifadesinde otobüste gizli bir bölümde uyuşturucu bulunduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı.

Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, gümrük yediemin otoparkında bulunan M.K'ye ait otobüste arama yaptı.

Otobüsün tuvalet bölümünde peçeteliğin altında bulunan gizli bölmede vakumlu poşet içerisinde 3 kilo 166 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma başlatıldı. Geçen yıl sanığın şoförlüğünü yaptığı otobüs, Dereköy Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine X-ray cihazından geçirilmiş, tespit edilen yoğunluk üzerine yapılan hangar aramasında otobüsün farklı gizli bölmelerinde 8 kilo 296 gram skunk ele geçirilmişti.

Şoför çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, hakkında uyuşturucu ithal etme suçundan Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Kırklareli, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Uyuşturucu İtirafı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırklareli'nde Uyuşturucu İtirafı - Son Dakika
