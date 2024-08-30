Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 1200 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
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