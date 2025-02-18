Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

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Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmek isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.B. ve O.B'nin evine operasyon düzenlendi. Polisi fark eden şüpheliler uyuşturucu maddeyi sobaya atarak imha etmeye çalıştı.

Polis yanan sobadan uyuşturucuyu çıkardı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden S.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 355 lira ele geçirildi.