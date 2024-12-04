Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Kırklareli Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 2'si savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde satmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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