Kırklareli\'nde Uyuşturucu Operasyonunda 24 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 18 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 44 litre kaçak içki ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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