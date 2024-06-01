Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 8 litre kaçak içki, 1780 sahte avro, sahte pasaport, sahte ehliyet ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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