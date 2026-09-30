Kırklareli\'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 1 zanlı serbest bırakıldı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 1 zanlı serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ve 590 gram toz esrar ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda, 4 kilo 370 gram skunk, 290 gram kokain ile 590 gram toz esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.E., Z.M. ve V.A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Z.M. ve V.A.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?