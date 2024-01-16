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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-11 Ocak tarihleri arasında kentte gerçekleştirdikleri 15 operasyonda 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Tutuklanan 6 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 584 gram esrar, 388 gram metamfetamin, 26 gram bonzai, 2 gram skunk, 121 kök kenevir, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin Türk lirası ele geçirildi.

Kırklareli\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı
16.01.2024 - 09:17,
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik 1-11 Ocak tarihlerinde 15 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 584 gram esrar, 388 gram metamfetamin, 26 gram bonzai, 2 gram skunk, 121 kök kenevir, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin Türk lirası ele geçirildi.

Kaynak: AA
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