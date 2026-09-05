Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

Kırklareli\'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı
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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Ekipler, kent merkezinde durdurdukları bir takside arama yaptı. Polis 3 şüphelinin üzerinde 54 sentetik ecza, 5 uyuşturucu hap ve 92 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 180 lira ele geçirdi.

Operasyonu derinleştiren ekipler, iki adreste daha yaptıkları aramada??????? ise 74 sentetik ecza, 6 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 71 bin 100 lira buldu.

Gözaltına alınan S.C, H.K, O.G, O.S. ve O.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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