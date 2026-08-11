Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Yapan Çift Tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ASENA Projesi kapsamında yürütülen analitik çalışmalar sonucu bir yolcu otobüsünü takibe aldı.

Babaeski Kavşağı'nda otobüsten öncü ve artçı şekilde inerek birlikte hareket ettikleri belirlenen A.G. ile eşi E.G'nin üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan karı koca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.