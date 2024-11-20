Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarhisar, Babaeski ve Vize ilçelerinde uyuşturucu ticareti ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenlediği operasyonda Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.
Pınarhisar ve Babaeski ilçelerinde ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
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