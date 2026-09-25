Kırklareli\'nde Vali Turan başkanlığında üniversite güvenlik toplantısı düzenlendi

Kırklareli'nde Vali Turan başkanlığında üniversite güvenlik toplantısı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde Vali Uğur Turan başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Yeni eğitim öğretim yılı için güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası iş birliği görüşüldü; Turan, kampüs, barınma, ulaşım ve sosyal alanlarda tedbirlerin uygulanacağını belirtti.
Kırklareli'nde Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesine yönelik tedbirler ile kurumlar arası iş birliğinin değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Turan, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarının öncelikleri olduğunu belirtti.
Turan, kampüs güvenliği, barınma, ulaşım ve sosyal yaşam alanlarında alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını kaydetti
Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ile ilgili kurum müdürleri katıldı.
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