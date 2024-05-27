Kırklareli\'nde seyir halindeki tır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Kırklareli'nde seyir halindeyken yanmaya başlayan tır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırda yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.