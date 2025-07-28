Kırklareli'nin Çeşmeköy köyünde anızdan başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.
Köye yakın yeni hasat edilmiş buğday tarlası anızında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme ile çok sayıda itfaiye personeli bölgeye yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?