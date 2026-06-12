Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'nin eşi Filiz Köse, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu defile programına katıldı.
Programda, giyim üretimi teknolojisi alanı kursiyerleri tarafından yıl boyunca tasarlanıp dikilen kıyafetler defileyle izleyenlerin beğenisine sunuldu.
Defilede yaklaşık 50 tasarım sergilendi.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde Yıl Sonu Kıyafet Defilesi - Son Dakika
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