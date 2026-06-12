Kırklareli'nde Yıl Sonu Kıyafet Defilesi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Yıl Sonu Kıyafet Defilesi

Kırklareli\'nde Yıl Sonu Kıyafet Defilesi
12.06.2026 11:38
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Kırklareli'nde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, yıl boyu hazırladıkları kıyafetleri defileyle sergiledi.

Kırklareli'nde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan kıyafetler defileyle sergilendi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan'ın eşi Nihal Turan ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse'nin eşi Filiz Köse, Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen yıl sonu defile programına katıldı.

Programda, giyim üretimi teknolojisi alanı kursiyerleri tarafından yıl boyunca tasarlanıp dikilen kıyafetler defileyle izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Defilede yaklaşık 50 tasarım sergilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırklareli'nde Yıl Sonu Kıyafet Defilesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emel Cennet Ünyay Emel Cennet Ünyay:
    50 tasarım yani epey giyim kursu katıldı demek. Güzel gelişme bu alanda daha fazla fırsat yaratılması gerekiyo yani 0 0 Yanıtla
  • Nizamettin Gece Nizamettin Gece:
    atatürk'ün kurduğu halk eğitimi merkezleri hala işini yapıyo ne güzel şey bu 0 0 Yanıtla
  • Sibel Kursun Sibel Kursun:
    güzel bi etkinlik olmuş yıl boyu çalışıp sonunda bu şekilde sergilemek motivasyonu artırıyo sanırım ama tabii ki bu tür kursların sonrasında katılımcıların gerçekten iş bulup başarılı olup olmadığını görmek lazım 0 0 Yanıtla
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