Kırklareli\'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
İl genelinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.
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Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçeyi kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda 7 gram uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 şahıs ise uyuşturucu madde satmak suçundan gözaltına alındı.
Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.
Bolu'da kent merkezinde hava sıcaklıklarının artmasıyla bazı meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Ancak yüksek kesimlerde hala kar görülmekte. Yeniçağa ilçesinde ise çiğdemler çiçek açarak doğaya renk kattı.
Çanakkale ve Bursa'da gerçekleştirilen ortak operasyonda, 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin değeri 2 milyon TL olarak belirlendi.
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yılını coşku içerisinde kutlamaya hazırlanıyor. 6 Mart Çarşamba günü Koray Avcı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 20.00'da Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Koray Avcı konserine tüm Antalyalıları davet etti.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan B.C. (19) isimli şahıs, Sandıklı Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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