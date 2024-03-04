Kırklareli\'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Sinop'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Sinop'un Bostancılı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ağır.