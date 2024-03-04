Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü - Son Dakika
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Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kırklareli\'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

04.03.2024 09:01
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Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

İl genelinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA

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