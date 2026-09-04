Kırklareli'nde yurt personeline mesleki gelişim semineri düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde yurt personeline mesleki gelişim semineri düzenlendi

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Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci yurtlarında görevli personele yönelik gelişim semineri düzenledi. Seminerde hizmet kalitesinin artırılması ve öğrenci odaklı yaklaşım konuları ele alınırken, İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu personelin özverili çalışmalarının önemini vurguladı.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, öğrenci yurtlarında görev yapan personele yönelik gelişim semineri düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda görevli personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen seminerde, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenci odaklı yaklaşım konuları ele alındı.

Seminerde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, gençlerin yurtlarda huzurlu, güvenli ve konforlu bir ortamda barınmalarını sağlamak için personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Personelin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla bu tür eğitim programlarının düzenlendiğini ifade eden Babuşcu, katılım sağlayan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Gençlik, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yurt personeline mesleki gelişim semineri düzenlendi - Son Dakika

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