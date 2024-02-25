Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.
Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Kışla Altı mevkiinde devam eden kilitli parke taş döşeme çalışmalarını inceledi.
Ekiplerin hızla çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Gün, ilçenin tamamında bozuk ve deforme olan yolları yenilediklerini kaydetti.
Çanakkale gezisi düzenlenecek
Vize Belediyesince Çanakkale gezisi yapılacak.
Vize Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik gerçekleştirilecek gezi için başvurular başladı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, 3 Mart Pazar yapılacak geziye tüm kadınları davet etti.
Gezide Kilitbahir, Rumeli Mecidiye Tabyası, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Hastane Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Alçıtepe Köyü, 57.Alay Şehitliği ve Conkbayır'ın ziyaret edileceğini ifade eden Özalp, geziye katılmak isteyen kadınların belediyeye müracaat etmesi gerektiğini belirtti.
"Hoş Geldin Bebek" Projesi
Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.
Vatandaşın her anında yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Özalp, ilçe halkının mutluluk ve hüznünü paylaştıklarını belirtti.
Özalp, ziyaret ettiği ailelere hediyeler takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Eski Başbakan Tansu Çiller'in İstanbul seçiminde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u desteklemesi, Türk siyasetinde tartışmalara yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çiller'in desteğinin sebebinin rantsal çıkarlar olduğunu iddia etti. Gazeteci Uğur Dündar da Çiller'in geçmişteki eylemlerini anlatarak destek vermenin nedenlerini açıkladı.
Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul'da Zorlu PSM'de düzenlenen geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini gerçekleştirdi. Konserde, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj da sahne aldı ve izleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak, önümüzdeki seçimlerde köy muhtarlığı ve belediye başkanlığına aday oldu. Koçak, 1994 yılından bu yana 19 kez adaylık deneyimi yaşadığını ve bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüten Koçak, her iki görevi de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini belirtti.
Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, genelev binası içinde 3 kadın cesedi buldu. Kadınların cansız bedenlerinde kesikler ve bıçak yaraları tespit eden polis olayla ilgili olarak 27 yaşındaki bir Afgan şüpheliyi gözaltına aldı. Saldırganın yerel medyaya son müşteri olarak geneleve girmek istediğini geri çevrilmesi üzerine gururu incindiği için böyle bir katliam yaptığını söylediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ı iple boğarak öldüren Fırat Yıldızhan, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Yıldızhan, eşinin direnmesi üzerine boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığını ve ölmesini istediği için hastaneye götürmediğini söyledi. Cesedi kardeşiyle birlikte gömen şahıslar tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde tek başına kalan genç kız hayatını kaybetti. Yangın sırasında apartman sakinleri tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KKTC'de yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde KKTC'de 5 dönem bakanlık yapan Kemal Dürüst ve eşi Meray Dürüst'ün tutuklanmasının ardından bu kez de elektronik sigara tütünü kaçakçılığı yaptığı öne sürülen eski KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korgeneral Ömer Paç tutuklandı.
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