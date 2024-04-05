Kırklareli\'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Ahmet Cevdet Paşa Camisi'nde iftar programı düzenlendi
Programa İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı ile vatandaşlar katıldı.
Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda Canlı'da ramazan ayını konu alan konuşma gerçekleştirdi.
Ardından oruçlar açıldı.
Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Kanserle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla kapalı pazar yerinde stant kuruldu.
Sağlık personeli burada kanser belirtileri, korunma yolları ve tarama programları hakkında bilgi verdi.
"Dilimizin Zenginlikleri" Projesi
Kırklareli'nde "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında gerçekleştirilen hikaye yazma yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun yarışmada dereceye giren Doruk Konu, Zeynep Elif Yılmaz ile Ceren Oral'ı makamında kabul etti.
Öğrencileri tebrik eden Özefsun, bu tür yarışmaların öğrencilerin gelişimleri açısından önemli olduğunu kaydetti.
Özefsun, ardından öğrencilere hediye verdi.
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SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Okçuluk İl Yarışları'nda 10 derece elde ederek önemli başarıya imza attı. Yarışlarda, SANKO Okulları öğrencileri çeşitli kategorilerde il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini kutlayarak, Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
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