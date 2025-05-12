Kırklareli\'nden kısa kısa

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca şehit anneleri ziyaret edildi.

Jandarma personeli Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret edip, sohbet etti.

Ziyaretlerde jandarma personelince annelere çiçek verildi.

KLÜ'de Engelsiz Yaşam Konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Engelsiz Yaşam Konferansı gerçekleştirildi.

KLÜ Rektör Yardımcısı Murat Gençbay, Kayalı Kampüsünde düzenlenen programda, engelli bireylere gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Herkesin engelli adayı olduğunu ifade eden Gençbay, üniversite olarak engellilere gereken değeri verdiklerini kaydetti.

Konferansta, KLÜ Engelsiz Üniversite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Akten, Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Eylem Yolsal Murteza, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli psikolojik danışman Ayfer Dutoğlu Dündar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Büşra Fidancı konuşma yaptı.

Yolcu araçları denetlendi

Kırklareli'nde yolcu araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yolcu taşıyan araçlara personel tarafından sivil olarak binilip, yol boyunca araç şoförü ve yolcular denetlendi.

Denetimlerde kural ihlaline rastlanmadığı belirtildi.