Kırklareli'nden kısa kısa

21.02.2026 10:54
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Balaban eşi Derya Balaban ile bir restoranda düzenlenen programa katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmenin gururunu yaşadığını ifade eden Balaban, bu ülkenin şehit ve gazilerin üstün mücadelesi ile bu günlere ulaştığını söyledi.

Balaban, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Kaymakam Balaban incelemede bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde incelemede bulunan Balaban, personelle sohbet etti.

Balaban, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu'dan brifing aldı.

Kaynak: AA

