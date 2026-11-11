Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı ile devam etti.

Belediye Başkanı Derya Bulut'un şehitlikteki anıta çelenk sunmasının ardından, Vali Uğur Turan anı defterini imzaladı.

Turan, yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılının büyük bir sevinç ve gururla kutlandığını söyledi.

Ardından Vali Turan ve beraberindekiler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende, bir grup öğrenci, Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur ve Belediye Başkanı Bulut'a Atatürk portresi hediye etti.

Bulut, törende yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin kurtuluşunun 104. yıl dönümünün heyecanla kutlandığını söyledi.

Büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Bulut, "Bugün Türk milletinin bükülmez bileğini, asil karakterini ve tarih sahnesindeki ebedi duruşunu selamlıyoruz. 104 yıl önceki o tunçtan iradeyi ve tarihin akışını değiştiren o büyük kudreti hep birlikte yad ediyoruz." dedi.

Program, öğrencilerin halk oyunları ve dans gösterisi ile devam etti. Atatürk'ü temsilen tiyatro oyuncusu Semih Özbilgin de üstü açık arabayla tören alanına geldi. Protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayan Özbilgin, daha sonra zeybek oynadı.

Esnaf odalarının araç geçişi sırasında vatandaşlara süpürge ve mandalina dağıtıldı.

Süpürge alan bazı vatandaşların sevinç yaşadığı görüldü.