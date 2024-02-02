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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde İnşaat Konteynerinde Yangın - Son Dakika
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde İnşaat Konteynerinde Yangın

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde İnşaat Konteynerinde Yangın

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir inşaatta, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

02.02.2024 13:09
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Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Yapımı devam eden bir fabrika inşaatının şantiye alanındaki 50 işçinin kaldığı konteynerde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler konteynerden çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın 1 saatte söndürüldü.

Yangın sonucu konteyner kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

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