Kırklareli OSB Toplantısı Yapıldı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, OSB Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, devam eden ve planlanan yatırımlar, istihdamı artırmaya yönelik çalışmalar ile sanayi altyapısının güçlendirilmesi başlıklı konular değerlendirildi.

Ardından, OSB Müdürü Sebahattin Dönmez tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Turan, OSB'nin daha fazla gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Sonra yıllarda OSB'nin yatırımcılarında ilgi odağı haline geldiğini ifade eden Turan, kentin İstanbul ve sınır kapılarına yakınlığının büyük bir avantaj sağladığını kaydetti.