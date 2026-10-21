Kırklareli Pehlivanköy'de 18 çiftçiye 122 çuval kaba yem tohumu teslim edildi - Son Dakika
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Kırklareli Pehlivanköy'de 18 çiftçiye 122 çuval kaba yem tohumu teslim edildi

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Kırklareli Pehlivanköy\'de 18 çiftçiye 122 çuval kaba yem tohumu teslim edildi
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Pehlivanköy'de kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtımında 18 çiftçiye 122 çuval yem teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'nin projesi kapsamında yapılan dağıtımda Kaymakam Ahmet Murat Türbe, yem maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Pehlivanköy'de çiftçilere kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında kaba yem tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Pehlivanköy Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende, 18 çiftçiye 122 çuval yem teslim edildi.

Kaymakam Ahmet Murat Türbe, törende, proje ile hayvancılığın geliştirilerek yem maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

İlçede yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Türbe, "Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli ve verimli bir üretim sezonu temenni ediyorum." dedi.

Akdemir'den okul ziyareti

Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Akdemir, beraberindeki şube müdürü Cihat Çevrim ile Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulun fiziki koşullarını inceleyen Akdemir, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Akdemir, taleplerini dinleyip bir süre sohbet etti.

Babaeski'de sigara bırakma polikliniği açıldı

Babaeski ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler ile protokol üyeleri katıldı.

Kaymakam Orhan, konuşmasında, sigaranın insan sağlığını çok kötü etkilediğini belirtti.

Kalp ve damar hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Orhan, sigara bırakma polikliniğinde görev alan personele de önemli görevler düştüğünü söyledi.

Kaymakam Orhan ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.

Kaynak: AA
İl Özel İdaresiPehlivanköyAhmet MuratKırklareliEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Pehlivanköy'de 18 çiftçiye 122 çuval kaba yem tohumu teslim edildi - Son Dakika
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