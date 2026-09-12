Kırklareli Pehlivanköy'de ambulans iki otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansın iki otomobille çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kuştepe köyü yakınlarında devrilen ambulanstaki yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde ambulans ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Pehlivanköy Pavli Panayırı'nda rahatsızlanan bir vatandaşı Babaeski Devlet Hastanesi'ne götüren ambulans, Kuştepe köyü yakınlarında iki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan ambulans devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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