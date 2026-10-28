Kırklareli Pehlivanköy\'de ekipler çeltik tarlalarında ürün kaybı denetimi yapıyor

Kırklareli Pehlivanköy'de ekipler çeltik tarlalarında ürün kaybı denetimi yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadı kontrol çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ürün kaybını önlemek amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceliyor, operatör ve üreticileri bilgilendiriyor; denetimler hasat boyunca devam edecek.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde çeltik hasadı kontrol çalışmaları devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden çeltik hasadını takip ediyor.
Ürün kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hasadın en az kayıpla gerçekleştirilmesi için denetimlerin yapıldığı, hasat süresince çalışmaların süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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