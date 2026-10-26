Pınarhisar\'da ormanda bulunan şemsiye mantarı 40 santimetreye yaklaştı

Pınarhisar'da ormanda bulunan şemsiye mantarı 40 santimetreye yaklaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Kurudere köyünde yaşayan ve çocukluğundan beri mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan, köy yakınındaki ormanlık alanda boyu 40 santimetreye yaklaşan bir şemsiye mantarıyla karşılaştı. Mantarın su yolunda yetiştiği için bu kadar büyüdüğünü belirten Baycan, çayır mantarı için yanına aldığı sepete dev mantarı sığdıramadı.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mantar toplayan 69 yaşındaki Necati Baycan ormanlık alanda dev şemsiye mantarı buldu.
LAVANTA TARLASININ ÇEVRESİNDE KARŞISINA ÇIKTI
Kurudere köyünde yaşayan Baycan, köy yakınlarındaki lavanta tarlası çevresinde mantar toplamak amacıyla gezintiye çıktı.
Ormanlık alanda dolaşırken büyük bir şemsiye mantarına rastlayan Baycan, mantarın boyutu karşısında şaşkınlık yaşadı.
İLK KEZ BU BÜYÜKLÜKTE MANTAR GÖRDÜ
Baycan, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana köy ve çevresinde mantar topladığını söyledi.
İlk kez bu büyüklükte bir mantarla karşılaştığını belirten Baycan, "40 santimetreye yaklaşan boyutuyla mantarı ilk gördüğümde ismi gibi şemsiyeye benzettim. Mantarın bu kadar büyümesi orman içindeki su yolunda yetişmesinden kaynaklanıyor. Çayır mantarı toplamak için yanıma sepetimi alarak gezintiye çıkmıştım ancak bulduğum şemsiye mantarı sepetime sığmadı." diye konuştu.
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