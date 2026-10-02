Kırklareli Ticaret Borsası'nda Turhan Altıntel 98 oyla yeniden başkan seçildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli Ticaret Borsası olağan genel kurulunda Turhan Altıntel 98 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 172 üye oy kullandı; rakibi Murat Acar 72 oyda kalırken 2 oy geçersiz sayıldı. Altıntel, seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini söyledi.
Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) olağan genel kurulunda Turhan Altıntel yeniden başkanlığa seçildi.
Borsada yapılan seçimlerde mevcut başkan Altıntel ve Murat Acar aday oldu.
Borsa üyeleri, kurum binasında gerçekleştirilen genel kurulda sandık başına gitti.
Oy kullanan 172 üyeden 98'inin oyunu alan Altıntel, yeniden başkanlığa seçildi. Acar ise 72 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.
Altıntel, yaptığı açıklamada, seçimlerin bir demokrasi şöleni şeklinde geçtiğini belirtti.
Kazanan ya da kaybedenin olmadığını belirten Altıntel, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Altıntel, "Demokratik bir ortamda seçimleri yaptık. Seçimlerin öncelikle borsamıza, Kırklareli'ne ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?