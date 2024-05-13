Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali Düzenleniyor

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30. Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, halkın özlemle beklediği festivalin coşkuyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivallerin halkın birlik ve beraberliği ile kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, kentte Kakava ateşinin yeniden yanacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Bulut, festival programının ilerleyen günlerde netleşeceğini aktardı.

Kanser hastalığı hakkında vatandaşlara bilgi verildi

Demirköy ilçesinde vatandaşlara kanser hakkında bilgi verildi.

Hastane başhekimi Sema Kalfalı, hastanenin eğitim salonunda düzenlenen programda, kanser hastalığının dünyada artan bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'de 100 bin erkeğin 278'inde, 100 bin kadının ise 188'inde kanser hastalığının görüldüğünü ifade eden Kalfalı, "Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türleridir." dedi.

Kalfalı, tüm vatandaşları kanser tarama merkezlerine davet etti.