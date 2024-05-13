Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali Düzenleniyor - Son Dakika
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Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali Düzenleniyor

Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali Düzenleniyor

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, halkın özlemle beklediği Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali'nin coşkuyla gerçekleştirileceğini duyurdu. Bulut, festivallerin kentin tanıtımı ve birlik beraberlik açısından önemli olduğunu belirtti. Festival programının ilerleyen günlerde netleşeceği aktarıldı. Ayrıca, Demirköy ilçesinde kanser hakkında bilgilendirme programı düzenlendi. Hastane başhekimi Sema Kalfalı, kanserin dünyada artan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, vatandaşları kanser tarama merkezlerine davet etti.

13.05.2024 16:34
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30. Kırklareli Uluslararası Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali 23-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, halkın özlemle beklediği festivalin coşkuyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Festivallerin halkın birlik ve beraberliği ile kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu ifade eden Bulut, kentte Kakava ateşinin yeniden yanacak olmasından dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Bulut, festival programının ilerleyen günlerde netleşeceğini aktardı.

Kanser hastalığı hakkında vatandaşlara bilgi verildi

Demirköy ilçesinde vatandaşlara kanser hakkında bilgi verildi.

Hastane başhekimi Sema Kalfalı, hastanenin eğitim salonunda düzenlenen programda, kanser hastalığının dünyada artan bir sağlık problemi olduğunu söyledi.

Türkiye'de 100 bin erkeğin 278'inde, 100 bin kadının ise 188'inde kanser hastalığının görüldüğünü ifade eden Kalfalı, "Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en sık görülen kanser türleridir." dedi.

Kalfalı, tüm vatandaşları kanser tarama merkezlerine davet etti.

Kaynak: AA

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