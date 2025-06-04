Kırklareli Üniversitesi\'nde Önemli Ziyaret

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Şahin ile Ilık'a bilgi verdi.

Üniversitenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Ak, üniversitenin toplumla iç içe olmasını istediklerini kaydetti.

Şahin de Rektör Ak'a çalışmalarında başarı diledi.