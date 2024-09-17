Kırklareli Üniversitesi'nden Öğrencilere Hoş Geldiniz Mesajı

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencilere "hoş geldiniz" mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Üniversitelerinin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu bildiren Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz Kırklareli Üniversitesi ailesine hoş geldiniz. Sizlere yeni eğitim öğretim yılımızın başlangıcı münasebetiyle en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin aydınlık yarınlarında söz sahibi olacak siz kıymetli öğrencilerimizin kaliteli bir akademik ve sosyal hayat sürdürebilmesi, alanında en iyi şekilde yetişmiş, kendine güvenen, yenilikçi, sorumluluk bilincine sahip, hayat boyu eğitimi benimseyen ve eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen bireyler olarak tahsilinizi yapmanız noktasında elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin yetişmelerinde büyük emekleri ve katkıları olan akademisyenlerimiz ile idari personelimizin de en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz."